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Акции Apple обвалились после повышения цен на продукцию - РИА Новости, 26.06.2026
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01:34 26.06.2026
Акции Apple обвалились после повышения цен на продукцию

Акции Apple обвалились более чем на шесть процентов после повышения цен

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции американской компании Apple обвалились в цене на 6,15% по итогам торгов в США.
  • Apple повысила цены на линейки планшетов iPad и ноутбуков MacBook, объяснив это резким ростом цен на комплектующие.
  • Повышение цен на продукцию Apple привело к ажиотажному спросу в США на планшеты и ноутбуки.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Акции американской компании Apple обвалились в цене на 6,15% по итогам торгов в США, что стало реакцией рынка на решение корпорации значительно повысить стоимость своей продукции, свидетельствуют данные торгов.
Apple в четверг заметно повысила цены на линейки планшетов iPad и ноутбуков MacBook, объяснив это резким ростом цен на комплектующие.
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Участники фондового рынка встретили новость без энтузиазма, в результате чего бумаги компании с первых же минут торгов просели с 287,8 до 278,16 доллара, а по итогам торговой сессии и вовсе опустились до 275,15 доллара за акцию.
Таким образом, стоимость акций Apple за день снизилась на 6,15%.
Как ранее выяснило РИА Новости, изучив данные онлайн-магазинов электроники, повышение цен на продукцию Apple привело к ажиотажному спросу в США на планшеты и ноутбуки, которые еще до недавнего времени продавалась со скидками у реселлеров.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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