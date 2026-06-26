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Антонелли стал лучшим во второй практике Гран-при Австрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Формула-1
 
19:16 26.06.2026
Антонелли стал лучшим во второй практике Гран-при Австрии "Формулы-1"

Антонелли стал лучшим во второй подряд практике Гран-при Австрии "Формулы-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли из команды «Мерседес» показал лучший результат во второй свободной практике Гран-при Австрии.
  • Его время на лучшем круге составило 1 минуту 7,014 секунды.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал лучшим во второй свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на гоночной трассе в Шпильберге.
Его лучший круг составил 1 минуту 7,014 секунды, ранее он показал лучший результат в первой практике. Следом за ним расположились пилоты "Макларена" австралиец Оскар Пиастри (отставание - 0,237 секунды) и британец Ландо Норрис (+0,325).
В субботу пройдут третья практика и квалификация к воскресной гонке.
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