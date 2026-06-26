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Анохин: около 100 км дорог отремонтируют в этом году в Смоленской области - РИА Новости, 26.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:14 26.06.2026
Анохин: около 100 км дорог отремонтируют в этом году в Смоленской области

Анохин: порядка 100 километров дорог обновят в 2026 году в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Смоленской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году будет отремонтировано около 100 километров автодорог регионального и межмуниципального значения, а также более 15 километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Василий Анохин.
Так, в областном центре в настоящее время идут работы на улицах Попова, Маршала Жукова, Мира, Зои Космодемьянской, проспекте Строителей и 2-м Верхнем Волоке. Ремонт выполняется на проезжих частях и на тротуарах, что особенно важно для безопасности пешеходов, в том числе детей и пожилых людей.
Развивается региональная дорожная сеть. К устройству выравнивающего слоя приступили на ряде участков дорог Ершичи – Шумячи – Хиславичи, М-1 "Беларусь", Смоленск-Вязьма, Рославль – Ершичи, А-130 и Рудня – Любавичи – Волково.
Все работы планируется завершить до конца этого года. В 2025 году в рамках нацпроекта было обновлено почти 112 километров трасс, большинство – региональные автодороги, напомнил Анохин.
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