Анохин: около 100 км дорог отремонтируют в этом году в Смоленской области

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Смоленской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году будет отремонтировано около 100 километров автодорог регионального и межмуниципального значения, а также более 15 километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Василий Анохин.

Так, в областном центре в настоящее время идут работы на улицах Попова, Маршала Жукова, Мира, Зои Космодемьянской, проспекте Строителей и 2-м Верхнем Волоке. Ремонт выполняется на проезжих частях и на тротуарах, что особенно важно для безопасности пешеходов, в том числе детей и пожилых людей.

Развивается региональная дорожная сеть. К устройству выравнивающего слоя приступили на ряде участков дорог Ершичи – Шумячи – Хиславичи, М-1 "Беларусь", Смоленск-Вязьма, Рославль – Ершичи, А-130 и Рудня – Любавичи – Волково.