На Алтае арестовали диверсанта, поджегшего объекты связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Алтайского края поджег по заданию куратора два объекта связи в Рубцовске.

Один из них получил повреждения, а второй — незначительный ущерб.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.

БАРНАУЛ, 26 июн – РИА Новости. Мужчина, который поджег два объекта связи в Рубцовске Алтайского края по заданию куратора, задержан и арестован, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.

"Местный житель, 2005 г.р., найдя подработку в мессенджере Telegram, согласился за денежное вознаграждение осуществить диверсию на объектах средств связи Алтайского края . Так, молодой человек, получив от "куратора" координаты двух базовых станций, расположенных в Рубцовске , совершил их поджог с помощью заранее приготовленных бутылок с бензином, вследствие чего один из объектов электросвязи поврежден, а второму нанесен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.

Весь процесс он снял на видео, которое направил заказчику для подтверждения совершаемых им противоправных действий.