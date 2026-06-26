На Алтае арестовали диверсанта, поджегшего объекты связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Алтайского края поджег по заданию куратора два объекта связи в Рубцовске.
- Один из них получил повреждения, а второй — незначительный ущерб.
- Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.
БАРНАУЛ, 26 июн – РИА Новости. Мужчина, который поджег два объекта связи в Рубцовске Алтайского края по заданию куратора, задержан и арестован, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"Местный житель, 2005 г.р., найдя подработку в мессенджере Telegram, согласился за денежное вознаграждение осуществить диверсию на объектах средств связи Алтайского края. Так, молодой человек, получив от "куратора" координаты двух базовых станций, расположенных в Рубцовске, совершил их поджог с помощью заранее приготовленных бутылок с бензином, вследствие чего один из объектов электросвязи поврежден, а второму нанесен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.
Весь процесс он снял на видео, которое направил заказчику для подтверждения совершаемых им противоправных действий.
"Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 281 УК России "Диверсия". По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в УФСБ.