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На Алтае арестовали диверсанта, поджегшего объекты связи - РИА Новости, 26.06.2026
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10:59 26.06.2026 (обновлено: 11:00 26.06.2026)
На Алтае арестовали диверсанта, поджегшего объекты связи

На Алтае арестовали поджигавшего объекты связи по заданию куратора

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Алтайского края поджег по заданию куратора два объекта связи в Рубцовске.
  • Один из них получил повреждения, а второй — незначительный ущерб.
  • Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.
БАРНАУЛ, 26 июн – РИА Новости. Мужчина, который поджег два объекта связи в Рубцовске Алтайского края по заданию куратора, задержан и арестован, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"Местный житель, 2005 г.р., найдя подработку в мессенджере Telegram, согласился за денежное вознаграждение осуществить диверсию на объектах средств связи Алтайского края. Так, молодой человек, получив от "куратора" координаты двух базовых станций, расположенных в Рубцовске, совершил их поджог с помощью заранее приготовленных бутылок с бензином, вследствие чего один из объектов электросвязи поврежден, а второму нанесен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.
Весь процесс он снял на видео, которое направил заказчику для подтверждения совершаемых им противоправных действий.
"Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 281 УК России "Диверсия". По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в УФСБ.
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