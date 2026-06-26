Рейтинг@Mail.ru
Нарколог рассказал, существует ли безопасная для здоровья доза алкоголя - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 26.06.2026
Нарколог рассказал, существует ли безопасная для здоровья доза алкоголя

Исаев: даже умеренное употребление алкоголя связано с риском ряда заболеваний

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бокал вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев сообщил, что безопасной дозы алкоголя, которая гарантированно не несла бы никаких рисков для здоровья, не существует.
  • Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды онкологических заболеваний, болезни печени и нарушения работы сердечно-сосудистой системы.
  • Риск от употребления алкоголя зависит от различных факторов, включая возраст, пол, генетику, состояние здоровья и характер употребления.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Безопасной дозы алкоголя, которая гарантированно не несла бы никаких рисков для здоровья, не существует, сообщил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
"За последние годы взгляды на алкоголь существенно изменились. Если раньше обсуждалось возможное защитное действие небольших доз алкоголя на сердечно-сосудистую систему, то более поздние крупные исследования показали, что даже умеренное употребление связано с повышением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды онкологических заболеваний, болезни печени и нарушения работы сердечно-сосудистой системы", - заявил Исаев в беседе с "Лентой.ру".
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Нарколог рассказала, можно ли пить алкоголь раз в неделю
27 мая, 02:36
Врач отметил, что риск не является одинаковым для всех. На него влияют возраст, пол, генетические особенности, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и даже характер употребления.
"Алкоголь - это не только токсическое вещество, способное вызвать отравление, но и психоактивное вещество, способное формировать зависимость. Поэтому в наркологии оценивают не только объем потребляемого алкоголя, но и отношения человека с алкоголем", - подчеркнул Исаев.
По его словам, значение имеет не только сколько человек пьет, но и может ли он отказаться от употребления, контролирует ли количество выпитого и не становится ли алкоголь обязательным способом справляться со стрессом или отдыхать.
"Сегодня медицинское сообщество все чаще говорит не о "безопасной дозе", а о том, что любой алкоголь связан с определенным уровнем риска. И этот риск тем ниже, чем реже и меньше человек употребляет спиртные напитки", - заключил Исаев.
Врач - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Нарколог назвал смертельную для человека дозу алкоголя
15 марта, 07:48
 
Здоровье - ОбществоОбществоАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала