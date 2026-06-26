Нарколог рассказал, существует ли безопасная для здоровья доза алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев сообщил, что безопасной дозы алкоголя, которая гарантированно не несла бы никаких рисков для здоровья, не существует.

Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды онкологических заболеваний, болезни печени и нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Риск от употребления алкоголя зависит от различных факторов, включая возраст, пол, генетику, состояние здоровья и характер употребления.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Безопасной дозы алкоголя, которая гарантированно не несла бы никаких рисков для здоровья, не существует, сообщил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

"За последние годы взгляды на алкоголь существенно изменились. Если раньше обсуждалось возможное защитное действие небольших доз алкоголя на сердечно-сосудистую систему, то более поздние крупные исследования показали, что даже умеренное употребление связано с повышением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды онкологических заболеваний, болезни печени и нарушения работы сердечно-сосудистой системы", - заявил Исаев в беседе с "Лентой.ру"

Врач отметил, что риск не является одинаковым для всех. На него влияют возраст, пол, генетические особенности, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и даже характер употребления.

"Алкоголь - это не только токсическое вещество, способное вызвать отравление, но и психоактивное вещество, способное формировать зависимость. Поэтому в наркологии оценивают не только объем потребляемого алкоголя, но и отношения человека с алкоголем", - подчеркнул Исаев.

По его словам, значение имеет не только сколько человек пьет, но и может ли он отказаться от употребления, контролирует ли количество выпитого и не становится ли алкоголь обязательным способом справляться со стрессом или отдыхать.