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А7: компаниям нужен уже не сервис переводов, а инфраструктурный партнер - РИА Новости, 26.06.2026
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11:17 26.06.2026
А7: компаниям нужен уже не сервис переводов, а инфраструктурный партнер

Лазарев: предприятиям нужен уже не сервис переводов, а инфраструктурный партнер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В силу устойчивого роста спроса со стороны регионального бизнеса компаниям нужен уже не просто сервис переводов, а инфраструктурный партнер, который помогает выстраивать международные расчеты, сообщил заместитель генерального директора А7 по продажам Станислав Лазарев.
"Мы видим устойчивый рост спроса со стороны регионального бизнеса. Причем речь идет уже не о разовых платежах по отдельным контрактам, а о регулярных расчетах в рамках постоянно действующих торговых связей. Поэтому компаниям нужен не просто сервис переводов, а инфраструктурный партнер, который помогает выстраивать международные расчеты с учетом особенностей конкретного рынка и региона", — приводит пресс-служба А7 слова Лазарева.
На Дальнем Востоке основными направлениями работы компании остаются Китай, Гонконг, Республика Корея и Малайзия. Во Владивостоке для обслуживания клиентов открыт Дальневосточный расчетный центр, работающий в часовом поясе Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволяет организациям оперативно согласовывать платежи с азиатскими партнерами без ожидания начала рабочего дня в Москве. Основу клиентской базы здесь составляют импортеры оборудования и потребительских товаров, работающие напрямую с производителями в странах Азии.
В пресс-службе отмечают, что в Татарстане спрос на международные расчеты формируют предприятия химической промышленности, машиностроения и торговые компании. Многие из них одновременно работают с партнерами в ОАЭ, Саудовской Аравии и Иране, что требует выстраивания устойчивой системы расчетов сразу по нескольким направлениям внешнеэкономической деятельности.
"На юге страны одним из ключевых внешнеторговых партнеров бизнеса остается Турция. Компании Краснодарского края активно используют международные расчеты как для импортных поставок, так и для экспортных операций", — отмечается в сообщении.
Предприятия Свердловской области импортируют оборудование и комплектующие из Китая, а также поставляют металлопродукцию на зарубежные рынки. Основными направлениями международных расчетов для клиентов в Екатеринбурге являются Китай, Гонконг, ОАЭ, Индия и страны СНГ.
По наблюдениям компании А7, региональный бизнес стал заметно профессиональнее подходить к организации внешнеэкономической деятельности. Компании диверсифицируют валюты расчетов, заранее планируют ликвидность и используют несколько платежных маршрутов одновременно в зависимости от страны и условий сделки.
 
СНГКитайГонконгОАЭ
 
 
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