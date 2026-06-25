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Эксперт назвал удаление сервисов VK из App Store цифровым произволом - РИА Новости, 25.06.2026
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13:57 25.06.2026
Эксперт назвал удаление сервисов VK из App Store цифровым произволом

Зыков: удаление сервисов VK из App Store является "цифровым произволом"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
  • IT-эксперт Владимир Зыков назвал действия Apple цифровым произволом и инструментом давления на российских пользователей.
  • Зыков подчеркнул необходимость развития собственных платформ и магазинов приложений в России для обеспечения независимого доступа к цифровым сервисам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление сервисов VK из App Store является цифровым произволом со стороны Apple - компания лишила миллионы российских пользователей доступа к привычным отечественным сервисам, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. В компании подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.
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"Действия Apple выглядят как очередной пример цифрового произвола со стороны американской корпорации. Без предупреждения, без понятного объяснения, одним нажатием кнопки миллионы российских пользователей фактически лишают нормального доступа к привычным отечественным сервисам", - сообщил Зыков.
Он отметил, что действия Apple являются историей про то, что частная иностранная компания использует контроль над магазином приложений как инструмент давления. "Человек купил iPhone за свои деньги, сервисы работают в России, пользователи хотят ими пользоваться, но Apple решает за них, что им можно устанавливать, а что нельзя", - пояснил он.
"Это очень похоже на цифровую блокаду и технологическую дискриминацию. Бьют не столько по компаниям, сколько по обычным людям, которые каждый день общаются, работают, учатся, смотрят видео, слушают музыку и пользуются российскими цифровыми сервисами", - продолжил Зыков.
Он подчеркнул, что России нужно развивать свои платформы, магазины приложений и устройства, чтобы доступ граждан к базовым цифровым сервисам не зависел от политического решения "где-то за океаном".
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