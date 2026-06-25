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Садовник рассказал, что можно вырастить на балконе даже новичку - РИА Новости, 25.06.2026
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16:03 25.06.2026
Садовник рассказал, что можно вырастить на балконе даже новичку

Садовник Зеленцов: новичку стоит выращивать зелень, она неприхотлива

CC BY-SA 3.0 / Goldlocki / Basilikum großblättriger GenoveserБазилик
Базилик - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Goldlocki / Basilikum großblättriger Genoveser
Базилик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Садовник Григорий Зеленцов рассказал, что даже новичок может вырастить зелень на балконе, так как она неприхотлива.
  • Для выращивания на балконе подходят укроп, петрушка, базилик, мята, салаты, зеленый лук и другие растения, при этом для досветки рекомендуется использовать фитолампы на 12–14 часов в сутки.
  • Новичкам лучше начать с двух-трех неприхотливых растений и избегать частых ошибок, таких как слишком маленькие горшки и перегрев растений на застекленном балконе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зелень на балконе сможет вырастить даже новичок, так как она неприхотлива, рассказал садовник Григорий Зеленцов.
"Если человек никогда ничего не выращивал, проще всего стартовать с зелени. Она быстро растет, не требует сложного ухода, а первый урожай можно получить уже через несколько недель", - сказал Зеленцов "Газете.Ru".
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По словам садовника, для выращивания подходят укроп, петрушка, базилик, мята, салаты и зеленый лук. Он отметил, что при достаточном освещении можно получить урожай компактных томатов, сладкого перца, огурцов и клубники. Для досветки Зеленцов рекомендует использовать фитолампы на 12-14 часов в сутки.
Новичкам не стоит сразу создавать полноценный огород, лучше начать с двух-трех неприхотливых растений, посоветовал садовник. Он предупредил, что частая ошибка - слишком маленькие горшки: от объема грунта зависят урожай и скорость пересыхания почвы. Также важно не допускать перегрева растений на застекленном балконе, подчеркнул Зеленцов.
"Многие боятся, что растениям будет холодно, но они чаще страдают от жары. Из-за перегрева томаты сбрасывают цветки, а зелень становится жесткой и теряет вкус. Регулярное проветривание иногда важнее полива", - пояснил Зеленцов.
Садовник также отметил, что на урожайность влияет этаж: на высоте растения чаще страдают от ветра, поэтому контейнеры лучше размещать у стен. Он добавил, что если балкон выходит на северную сторону, можно выращивать салаты, шпинат, рукколу, щавель, мяту и мелиссу - им нужно меньше солнца. Зелень стоит высевать постепенно, каждые две-три недели, а для овощей выбирать балконные или карликовые сорта, порекомендовал Зеленцов.
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