Садовник рассказал, что можно вырастить на балконе даже новичку

Краткий пересказ от РИА ИИ Садовник Григорий Зеленцов рассказал, что даже новичок может вырастить зелень на балконе, так как она неприхотлива.

Для выращивания на балконе подходят укроп, петрушка, базилик, мята, салаты, зеленый лук и другие растения, при этом для досветки рекомендуется использовать фитолампы на 12–14 часов в сутки.

Новичкам лучше начать с двух-трех неприхотливых растений и избегать частых ошибок, таких как слишком маленькие горшки и перегрев растений на застекленном балконе.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зелень на балконе сможет вырастить даже новичок, так как она неприхотлива, рассказал садовник Григорий Зеленцов.

"Если человек никогда ничего не выращивал, проще всего стартовать с зелени. Она быстро растет, не требует сложного ухода, а первый урожай можно получить уже через несколько недель", - сказал Зеленцов "Газете.Ru"

По словам садовника, для выращивания подходят укроп, петрушка, базилик, мята, салаты и зеленый лук. Он отметил, что при достаточном освещении можно получить урожай компактных томатов, сладкого перца, огурцов и клубники. Для досветки Зеленцов рекомендует использовать фитолампы на 12-14 часов в сутки.

Новичкам не стоит сразу создавать полноценный огород, лучше начать с двух-трех неприхотливых растений, посоветовал садовник. Он предупредил, что частая ошибка - слишком маленькие горшки: от объема грунта зависят урожай и скорость пересыхания почвы. Также важно не допускать перегрева растений на застекленном балконе, подчеркнул Зеленцов.

"Многие боятся, что растениям будет холодно, но они чаще страдают от жары. Из-за перегрева томаты сбрасывают цветки, а зелень становится жесткой и теряет вкус. Регулярное проветривание иногда важнее полива", - пояснил Зеленцов.