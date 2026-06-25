ЗАЭС после атаки ВСУ продолжает работу по поддержанию безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС дронами.
- Пострадавших в результате атаки нет, радиационной угрозы нет.
- Запорожская АЭС продолжает поддерживать необходимый уровень ядерной и радиационной безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ продолжает работу по поддержанию необходимого уровня ядерной и радиационной безопасности, сообщила пресс-служба станции.
ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС дронами, предварительно, пострадавших нет, сообщили ранее в четверг на станции.
"Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций "Росатома", продолжает работу по поддержанию необходимого уровня ядерной и радиационной безопасности. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Данная атака, по информации пресс-службы, не создает непосредственной радиационной угрозы.
"Вместе с тем, подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции", - отмечается в сообщении.
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