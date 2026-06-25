ЗАЭС после атаки ВСУ продолжает работу по поддержанию безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ продолжает работу по поддержанию необходимого уровня ядерной и радиационной безопасности, сообщила пресс-служба станции.

"Вместе с тем, подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции", - отмечается в сообщении.