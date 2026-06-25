На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС после атаки ВСУ нет, радиационный фон в норме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС после атаки ВСУ нет, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"Прямой угрозы безопасности нет. Радиационный фон в районе расположения станции в норме", - сказала Яшина.

Энергодара. По ее словам, здание проектно-конструкторского подразделения станции находится в промзоне города-спутника Запорожской АЭС