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На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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17:43 25.06.2026 (обновлено: 17:47 25.06.2026)
На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции после атаки ВСУ

Яшина: прямой угрозы безопасности ЗАЭС после атаки ВСУ нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС после атаки ВСУ нет, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС после атаки ВСУ нет, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Прямой угрозы безопасности нет. Радиационный фон в районе расположения станции в норме", - сказала Яшина.
По ее словам, здание проектно-конструкторского подразделения станции находится в промзоне города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения дронами, предварительно, пострадавших нет, сообщили в четверг на станции.
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