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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 25.06.2026
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13:25 25.06.2026 (обновлено: 16:31 25.06.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 210 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности Южной группировки.
  • Российские бойцы улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям противника в ДНР.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 210 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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