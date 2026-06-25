Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 210 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности Южной группировки.
- Российские бойцы улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям противника в ДНР.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 210 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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22 июня 2022, 17:18