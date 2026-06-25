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Артиллеристы "Юга" уничтожили два ПВД ВСУ на окраине Константиновки - РИА Новости, 25.06.2026
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10:02 25.06.2026
Артиллеристы "Юга" уничтожили два ПВД ВСУ на окраине Константиновки

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили 2 ПВД ВСУ на окраине Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки.
  • Точными попаданиями артиллерии были уничтожены оба пункта вместе с живой силой общей численностью до пяти человек.
  • Константиновка является логистическим центром для снабжения и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с живой силой противника на окраине Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"В ходе боевых действий на окраине города Константиновка разведчики обнаружили два ПВД (пункт временной дислокации - ред.) с живой силой противника. Координаты целей передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий уничтожили оба ПВД вместе с живой силой общей численностью до пяти человек", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также отметили, что лишь один пункт временной дислокации противника был оборудован в блиндаже.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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