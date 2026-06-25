Артиллеристы "Юга" уничтожили два ПВД ВСУ на окраине Константиновки

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"В ходе боевых действий на окраине города Константиновка разведчики обнаружили два ПВД (пункт временной дислокации - ред.) с живой силой противника. Координаты целей передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий уничтожили оба ПВД вместе с живой силой общей численностью до пяти человек", - сообщили в оборонном ведомстве.