Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки.
- Точными попаданиями артиллерии были уничтожены оба пункта вместе с живой силой общей численностью до пяти человек.
- Константиновка является логистическим центром для снабжения и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с живой силой противника на окраине Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"В ходе боевых действий на окраине города Константиновка разведчики обнаружили два ПВД (пункт временной дислокации - ред.) с живой силой противника. Координаты целей передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий уничтожили оба ПВД вместе с живой силой общей численностью до пяти человек", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также отметили, что лишь один пункт временной дислокации противника был оборудован в блиндаже.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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