Сервис "Яндекс Go" объединил самокаты и метро для быстрых маршрутов

Чтобы воспользоваться мультимодальными маршрутами, нужно указать точки отправления и назначения в "Яндекс Go" и открыть новый раздел "Все". Далее прямо из маршрута можно арендовать самокат, а также пополнить "Тройку", без перехода в другой сервис. Доехав до станции, останется спуститься в метро — сервис продолжит вести пользователя по маршруту и подсказывать дорогу до места.