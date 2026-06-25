Рейтинг@Mail.ru
Сервис "Яндекс Go" объединил самокаты и метро для быстрых маршрутов - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 25.06.2026
Сервис "Яндекс Go" объединил самокаты и метро для быстрых маршрутов

Маршруты с метро и самокатами теперь можно составлять в "Яндекс Go"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве
Девушка катается на самокате в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Мультимодальные маршруты, которые объединяют самокаты и метро в одной поездке, появились в сервисе "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании.
Приложение предлагает такие варианты, когда они помогают сократить число пересадок или сэкономить в среднем 10-15 минут в пути. По данным сервиса, половина поездок на самокатах в Москве заканчивается у метро.
Чтобы воспользоваться мультимодальными маршрутами, нужно указать точки отправления и назначения в "Яндекс Go" и открыть новый раздел "Все". Далее прямо из маршрута можно арендовать самокат, а также пополнить "Тройку", без перехода в другой сервис. Доехав до станции, останется спуститься в метро — сервис продолжит вести пользователя по маршруту и подсказывать дорогу до места.
Сейчас новая функция работает в Москве, а в будущем сервис планирует масштабировать ее на другие города, а также добавить комбинации с такси и общественным транспортом.
Люди гуляют в Парке Горького в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Зеленые маршруты. Лучшие парки Москвы для прогулок летом
15 июня, 10:00
 
МоскваМетроОбществоОбщественный транспортСамокатыЯндексТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала