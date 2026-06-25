Сервис "Яндекс Go" объединил самокаты и метро для быстрых маршрутов

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Мультимодальные маршруты, которые объединяют самокаты и метро в одной поездке, появились в сервисе "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании.
Приложение предлагает такие варианты, когда они помогают сократить число пересадок или сэкономить в среднем 10-15 минут в пути. По данным сервиса, половина поездок на самокатах в Москве заканчивается у метро.
Чтобы воспользоваться мультимодальными маршрутами, нужно указать точки отправления и назначения в "Яндекс Go" и открыть новый раздел "Все". Далее прямо из маршрута можно арендовать самокат, а также пополнить "Тройку", без перехода в другой сервис. Доехав до станции, останется спуститься в метро — сервис продолжит вести пользователя по маршруту и подсказывать дорогу до места.
Сейчас новая функция работает в Москве, а в будущем сервис планирует масштабировать ее на другие города, а также добавить комбинации с такси и общественным транспортом.
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