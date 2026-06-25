В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".