Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах и Изюмском районе Харьковской области прогремели взрывы.
- Ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ночью в двух украинских регионах прогремели взрывы, передают местные СМИ.
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"В Сумах слышны взрывы", — сообщил телеканал "Общественное".
Вскоре в городе зафиксировали еще один такой инцидент. Кроме того, взрывы были в Изюмском районе Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18