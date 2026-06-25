Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года выросло на 1 миллион человек, превысив 31,2 миллиона, сообщает пресс-служба банка.

Ключевым фактором роста в банке называют перезапуск розничной стратегии, а также развитие партнерских проектов, обновление онлайн-банка и интерес к накопительным продуктам.

Количество зарплатных клиентов кредитной организации превысило 11 миллионов человек, а регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тысяч предприятий по всей стране.