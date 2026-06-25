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Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек - РИА Новости, 25.06.2026
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13:12 25.06.2026
Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек

Количество активных розничных клиентов ВТБ увеличилось на 1 млн с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года выросло на 1 миллион человек, превысив 31,2 миллиона, сообщает пресс-служба банка.
Ключевым фактором роста в банке называют перезапуск розничной стратегии, а также развитие партнерских проектов, обновление онлайн-банка и интерес к накопительным продуктам.
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Количество зарплатных клиентов кредитной организации превысило 11 миллионов человек, а регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тысяч предприятий по всей стране.
"Наш приоритет – решение повседневных вопросов клиентов в любом удобном для них формате: как физических каналах, так и онлайн", – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, ее слова приводит пресс-служба.
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