Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года выросло на 1 миллион человек, превысив 31,2 миллиона, сообщает пресс-служба банка.
Ключевым фактором роста в банке называют перезапуск розничной стратегии, а также развитие партнерских проектов, обновление онлайн-банка и интерес к накопительным продуктам.
Количество зарплатных клиентов кредитной организации превысило 11 миллионов человек, а регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тысяч предприятий по всей стране.
"Наш приоритет – решение повседневных вопросов клиентов в любом удобном для них формате: как физических каналах, так и онлайн", – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, ее слова приводит пресс-служба.