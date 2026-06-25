Командира полка ВСУ "Скала" отстранили от обязанностей

Краткий пересказ от РИА ИИ Командира полка ВСУ «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.

Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку «Скала».

В полку работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Командира полка ВСУ "Скала" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки фактов насилия и превышения полномочий военными подразделения по отношению к мобилизованным, сообщили представители генерального штаба ВСУ в комментарии украинскому изданию "Бабель".

Государственное бюро расследований Украины в среду сообщило о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала".

"Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверок после расследования... о смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка", - говорится в материале на сайте издания.

По данным украинских журналистов, в подразделении работают правоохранители, в частности, досудебное расследование ведет Госбюро расследований Украины. Также в полку работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

Ранее в четверг, уже после публикаций СМИ об издевательствах над мобилизованными в "Скале", журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что в марте 2025 года во время съемок репортажа о "Скале" в районе подконтрольного ВСУ Доброполья в ДНР, военнослужащий подразделения в упор расстрелял автомобиль журналистов телеканала на территории части. В машине находилась сотрудница СМИ. По данным Сафарова, военнослужащие полка пытались замести следы преступления и угрожали журналистам.