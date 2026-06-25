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Командира полка ВСУ "Скала" отстранили от обязанностей - РИА Новости, 25.06.2026
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23:19 25.06.2026
Командира полка ВСУ "Скала" отстранили от обязанностей

Командира полка ВСУ "Скала" отстранили на время проверки фактов насилия

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские боевики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командира полка ВСУ «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
  • Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку «Скала».
  • В полку работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Командира полка ВСУ "Скала" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки фактов насилия и превышения полномочий военными подразделения по отношению к мобилизованным, сообщили представители генерального штаба ВСУ в комментарии украинскому изданию "Бабель".
Государственное бюро расследований Украины в среду сообщило о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала".
"Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверок после расследования... о смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка", - говорится в материале на сайте издания.
По данным украинских журналистов, в подразделении работают правоохранители, в частности, досудебное расследование ведет Госбюро расследований Украины. Также в полку работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Ранее в четверг, уже после публикаций СМИ об издевательствах над мобилизованными в "Скале", журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что в марте 2025 года во время съемок репортажа о "Скале" в районе подконтрольного ВСУ Доброполья в ДНР, военнослужащий подразделения в упор расстрелял автомобиль журналистов телеканала на территории части. В машине находилась сотрудница СМИ. По данным Сафарова, военнослужащие полка пытались замести следы преступления и угрожали журналистам.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В Силовых структурах РФ отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами.
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