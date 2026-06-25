Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неугодные украинскому командованию боевики ВСУ умирают в больнице в Полтавской области
- Командир ремонтного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Помазан был экстренно госпитализирован после того, как дал признательные показания о коррупции против бывшего комбрига Шныра.
- Помазан скончался от инфаркта в больнице в Полтавской области и был похоронен в закрытом гробу.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неугодные украинскому командованию военнослужащие умирают в Карловской больнице имени Л. В. Радевича Полтавской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, после согласия командира ремонтного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ А. Помазана дать признательные показания о коррупции против бывшего комбрига И. Шныра его экстренно госпитализировали.
"А. Помазан был "экстренно госпитализирован" из Волчанского района не в ближайшие медучреждения Харькова, а в город Карловка Полтавской области, где скоропостижно скончался от инфаркта и был похоронен в закрытом гробу", — сказал собеседник агентства.
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