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Силовики: неугодные командованию боевики ВСУ умирают в больницах - РИА Новости, 25.06.2026
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18:42 25.06.2026
Силовики: неугодные командованию боевики ВСУ умирают в больницах

В больнице в Полтавской области умирают неугодные командованию ВСУ боевики

© Фото : 158-я омбрБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : 158-я омбр
Боевики ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неугодные украинскому командованию боевики ВСУ умирают в больнице в Полтавской области
  • Командир ремонтного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Помазан был экстренно госпитализирован после того, как дал признательные показания о коррупции против бывшего комбрига Шныра.
  • Помазан скончался от инфаркта в больнице в Полтавской области и был похоронен в закрытом гробу.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неугодные украинскому командованию военнослужащие умирают в Карловской больнице имени Л. В. Радевича Полтавской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, после согласия командира ремонтного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ А. Помазана дать признательные показания о коррупции против бывшего комбрига И. Шныра его экстренно госпитализировали.
"А. Помазан был "экстренно госпитализирован" из Волчанского района не в ближайшие медучреждения Харькова, а в город Карловка Полтавской области, где скоропостижно скончался от инфаркта и был похоронен в закрытом гробу", — сказал собеседник агентства.
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