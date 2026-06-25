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Несколько районов Херсонской области частично обесточены из-за атак ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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12:11 25.06.2026
Несколько районов Херсонской области частично обесточены из-за атак ВСУ

Сальдо: семь районов Херсонской области частично обесточены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь районов Херсонской области частично обесточены в результате атак ВСУ.
  • Перебои с электроэнергией возникли в Алешкинском, Великолепетихском, Голопристанском, Каховском, Новокаховском, Скадовском и Чаплинском округах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Семь районов Херсонской области частично обесточены в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он опубликовал в своем канале на платформе "Макс" сводку об атаках ВСУ за сутки.
"Без электроэнергии частично остаются семь районов", - написал Сальдо.
В частности, по его данным, перебои возникли в Алешкинском, Великолепетихском, Голопристанском, Каховском, Новокаховском, Скадовском и Чаплинском округах.
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В миреХерсонская областьСкадовскВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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