Несколько районов Херсонской области частично обесточены из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Семь районов Херсонской области частично обесточены в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

В частности, по его данным, перебои возникли в Алешкинском, Великолепетихском, Голопристанском, Каховском, Новокаховском, Скадовском и Чаплинском округах.