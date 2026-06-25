Несколько районов Херсонской области частично обесточены из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семь районов Херсонской области частично обесточены в результате атак ВСУ.
- Перебои с электроэнергией возникли в Алешкинском, Великолепетихском, Голопристанском, Каховском, Новокаховском, Скадовском и Чаплинском округах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Семь районов Херсонской области частично обесточены в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он опубликовал в своем канале на платформе "Макс" сводку об атаках ВСУ за сутки.
"Без электроэнергии частично остаются семь районов", - написал Сальдо.
В частности, по его данным, перебои возникли в Алешкинском, Великолепетихском, Голопристанском, Каховском, Новокаховском, Скадовском и Чаплинском округах.