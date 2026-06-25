В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак дронов ВСУ на Брянскую область погибли два мирных жителя.
- Четыре человека получили ранения в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область.
БРЯНСК, 25 июн - РИА Новости. Два человека погибли и четверо ранены от атак дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"И снова атаки ВСУ по мирным жителям. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По данным Ковальчука, от атак ВСУ пострадали мужчина в поселке Десятуха, ему оказали помощь, а также мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района - они доставлены в больницу.
"В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован", - добавил врио губернатора.
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