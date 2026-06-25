ВСУ перебросили в Черниговскую область военных из тактической авиации

24 июня глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил об обязательной эвакуации жителей приграничных районов региона с 1 июля. По его словам, эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области.

Также Чаус сообщил, что принудительный выезд продлен еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. По данным властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируется завершить в течение двух месяцев.