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ВСУ перебросили в Черниговскую область военных из тактической авиации - РИА Новости, 25.06.2026
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ВСУ перебросили в Черниговскую область военных из тактической авиации

ВСУ перебросили в Черниговскую область военных из бригады тактической авиации

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на БМП
Военнослужащие ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на БМП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ перебросило военнослужащих 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска в Черниговскую область для оборудования позиций.
  • Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил об обязательной эвакуации жителей приграничных районов региона с 1 июля.
  • Эвакуация коснется Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин, а также семи приграничных сел, где принудительный выезд был начат зимой.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Для оборудования позиций в Черниговской области командование ВСУ перебросило военнослужащих 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для оборудования позиций в Черниговской области командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих 114-й бригады тактической авиации", — сказал собеседник агентства.
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24 июня глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил об обязательной эвакуации жителей приграничных районов региона с 1 июля. По его словам, эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области.
Также Чаус сообщил, что принудительный выезд продлен еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. По данным властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируется завершить в течение двух месяцев.
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