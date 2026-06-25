ВСУ перебросили в Черниговскую область военных из тактической авиации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ перебросило военнослужащих 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска в Черниговскую область для оборудования позиций.
- Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил об обязательной эвакуации жителей приграничных районов региона с 1 июля.
- Эвакуация коснется Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин, а также семи приграничных сел, где принудительный выезд был начат зимой.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Для оборудования позиций в Черниговской области командование ВСУ перебросило военнослужащих 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для оборудования позиций в Черниговской области командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих 114-й бригады тактической авиации", — сказал собеседник агентства.
24 июня глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил об обязательной эвакуации жителей приграничных районов региона с 1 июля. По его словам, эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области.
Также Чаус сообщил, что принудительный выезд продлен еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. По данным властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируется завершить в течение двух месяцев.
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