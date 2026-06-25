Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России в Красном Лимане овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий.
- В Красном Лимане уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в Красном Лимане овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий, уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ.
"За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18