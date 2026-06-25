ВС России овладели девятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в Красном Лимане овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий, уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.

"Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий", - говорится в сводке российского ведомства.

"За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.