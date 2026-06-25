Дроноводы из 71 дивизии "Севера" ликвидировали более 25 пунктов БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии за месяц уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ.
- Поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи.
- Поиск и обнаружение целей ведутся круглосуточно и при любых погодных условиях.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии за месяц уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.
"Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ", - сказал Сват.
Он отметил, что поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи. Координаты передаются сразу после обнаружения, после чего дроноводы FPV или "Молнии-2" наносят удар по точкам запуска и управления БПЛА, применявшихся для попыток атак по объектам гражданской инфраструктуры.
Командир добавил, что поиск и обнаружение целей ведутся круглосуточно и при любых погодных условиях. По его словам, несмотря на попытки противника маскировать пункты управления и места хранения дронов, скрыться от разведки не удается. Он подчеркнул, что подготовка личного состава, знание местности в буферной зоне и продвижение российских подразделений вынуждают противника действовать поспешно, чем и пользуются расчеты БПС, стремясь выполнять задачи с минимальными затратами времени и ресурсов.
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