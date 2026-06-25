Дроноводы из 71 дивизии "Севера" ликвидировали более 25 пунктов БПЛА ВСУ

Он отметил, что поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи. Координаты передаются сразу после обнаружения, после чего дроноводы FPV или "Молнии-2" наносят удар по точкам запуска и управления БПЛА, применявшихся для попыток атак по объектам гражданской инфраструктуры.

Командир добавил, что поиск и обнаружение целей ведутся круглосуточно и при любых погодных условиях. По его словам, несмотря на попытки противника маскировать пункты управления и места хранения дронов, скрыться от разведки не удается. Он подчеркнул, что подготовка личного состава, знание местности в буферной зоне и продвижение российских подразделений вынуждают противника действовать поспешно, чем и пользуются расчеты БПС, стремясь выполнять задачи с минимальными затратами времени и ресурсов.