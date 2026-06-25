Рейтинг@Mail.ru
Дроноводы из 71 дивизии "Севера" ликвидировали более 25 пунктов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 25.06.2026
Дроноводы из 71 дивизии "Севера" ликвидировали более 25 пунктов БПЛА ВСУ

Дроноводы "Севера" уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ за месяц

© РИА Новости / Андрей КоцШеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги
Шеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
Шеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии за месяц уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • Поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи.
  • Поиск и обнаружение целей ведутся круглосуточно и при любых погодных условиях.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии за месяц уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.
"Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ", - сказал Сват.
Бойцы говоят БПЛА Молния-2 к запуску - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Дроноводы за неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ на Сумском направлении
05:42
Он отметил, что поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи. Координаты передаются сразу после обнаружения, после чего дроноводы FPV или "Молнии-2" наносят удар по точкам запуска и управления БПЛА, применявшихся для попыток атак по объектам гражданской инфраструктуры.
Командир добавил, что поиск и обнаружение целей ведутся круглосуточно и при любых погодных условиях. По его словам, несмотря на попытки противника маскировать пункты управления и места хранения дронов, скрыться от разведки не удается. Он подчеркнул, что подготовка личного состава, знание местности в буферной зоне и продвижение российских подразделений вынуждают противника действовать поспешно, чем и пользуются расчеты БПС, стремясь выполнять задачи с минимальными затратами времени и ресурсов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала