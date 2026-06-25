Врач рассказал, кому противопоказаны фруктовые соки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен из-за высокого содержания простых сахаров.
- Людям с диабетом и другими нарушениями углеводного обмена сладкие соки категорически запрещены.
- Врач развеял миф о натуральности покупных соков, указав на несоответствие заявленного состава реальному.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен, поэтому они противопоказаны людям с диабетом, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Фруктовые соки - это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен. Поэтому всем людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями, сладкие соки категорически запрещены", - сказал Поляков aif.ru.
По словам врача, проблема не в том, что это фруктовые соки, а в высоком содержании сахара. Он также развеял миф о натуральности покупных соков: часто за яркими названиями на упаковке скрывается другой состав.
"Часто заявляется, что в составе якобы содержится клубника, вишня, ананас или какие-то другие фрукты, но далеко не всегда это соответствует действительности. Чаще всего основой может быть, условно говоря, тыква, которую ароматизируют, подкрашивают, стабилизируют и выдают за фруктовый продукт", - заключил врач.
Зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения, сообщил врач
2 апреля, 04:28