Врач рассказал, кому противопоказаны фруктовые соки

Краткий пересказ от РИА ИИ Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен из-за высокого содержания простых сахаров.

Людям с диабетом и другими нарушениями углеводного обмена сладкие соки категорически запрещены.

Врач развеял миф о натуральности покупных соков, указав на несоответствие заявленного состава реальному.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен, поэтому они противопоказаны людям с диабетом, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

"Фруктовые соки - это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен. Поэтому всем людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями, сладкие соки категорически запрещены", - сказал Поляков aif.ru

По словам врача, проблема не в том, что это фруктовые соки, а в высоком содержании сахара. Он также развеял миф о натуральности покупных соков: часто за яркими названиями на упаковке скрывается другой состав.