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Врач рассказал, кому противопоказаны фруктовые соки - РИА Новости, 25.06.2026
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13:06 25.06.2026 (обновлено: 14:15 25.06.2026)
Врач рассказал, кому противопоказаны фруктовые соки

Диетолог Поляков: фруктовые соки противопоказаны людям с диабетом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови глюкометром
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Измерение уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен из-за высокого содержания простых сахаров.
  • Людям с диабетом и другими нарушениями углеводного обмена сладкие соки категорически запрещены.
  • Врач развеял миф о натуральности покупных соков, указав на несоответствие заявленного состава реальному.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен, поэтому они противопоказаны людям с диабетом, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Фруктовые соки - это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен. Поэтому всем людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями, сладкие соки категорически запрещены", - сказал Поляков aif.ru.
По словам врача, проблема не в том, что это фруктовые соки, а в высоком содержании сахара. Он также развеял миф о натуральности покупных соков: часто за яркими названиями на упаковке скрывается другой состав.
"Часто заявляется, что в составе якобы содержится клубника, вишня, ананас или какие-то другие фрукты, но далеко не всегда это соответствует действительности. Чаще всего основой может быть, условно говоря, тыква, которую ароматизируют, подкрашивают, стабилизируют и выдают за фруктовый продукт", - заключил врач.
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