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Минцифры обвинило зарубежные платформы в недобросовестной конкуренцией - РИА Новости, 25.06.2026
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13:46 25.06.2026 (обновлено: 13:48 25.06.2026)
Минцифры обвинило зарубежные платформы в недобросовестной конкуренцией

Минцифры назвало удаление VK Apple проявлением недобросовестной конкуренции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store проявлением недобросовестной конкуренции.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление приложений VK из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями, заявили в Минцифры РФ.
"Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями", - говорится в сообщении.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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