Apple не обосновала удаление приложений VK, заявило Минцифры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований для блокировки приложений VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минцифры РФ не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, оснований для блокировки приложений VK нет, заявили в Минцифры РФ.
"Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK", - сообщили в ведомстве.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.