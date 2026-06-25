В VK предупредили о последствиях удаления сервисов из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ Все сервисы, принадлежащие VK, пропали из App Store.

В VK заявили, что действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

В VK считают, что Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление сервисов VK из App Store в итоге приведет к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления, сообщили РИА Новости в компании.

В четверг утром все сервисы, принадлежащие VK, пропали из App Store, в том числе сама соцсеть.

В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".

"Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях", - заявили в VK.

Там отметили, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам.

"VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple", - добавили в VK.