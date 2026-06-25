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В VK предупредили о последствиях удаления сервисов из App Store - РИА Новости, 25.06.2026
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12:36 25.06.2026
В VK предупредили о последствиях удаления сервисов из App Store

Шаги Apple приведут к тому, что пользователи VK не будут получать уведомления

© РИА НовостиПриложение VK для iPhone
Приложение VK для iPhone - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Приложение VK для iPhone. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все сервисы, принадлежащие VK, пропали из App Store.
  • В VK заявили, что действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.
  • В VK считают, что Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление сервисов VK из App Store в итоге приведет к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления, сообщили РИА Новости в компании.
В четверг утром все сервисы, принадлежащие VK, пропали из App Store, в том числе сама соцсеть.
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В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
"Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях", - заявили в VK.
Там отметили, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам.
"VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple", - добавили в VK.
Компания заверила, что продолжает работать в интересах пользователей и предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного и безопасного доступа к продуктам и сервисам.
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