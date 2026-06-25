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Приложение VK пропало из App Store - РИА Новости, 25.06.2026
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12:14 25.06.2026 (обновлено: 12:24 25.06.2026)
Приложение VK пропало из App Store

Приложение VK пропало из App Store вслед за остальными сервисами

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приложение VK пропало из App Store вслед за остальными сервисами компании.
  • В VK заявили, что сервисы были удалены Apple без предупреждений в одностороннем порядке.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Приложение VK пропало из App Store вслед за остальными сервисами компании, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке найти приложение в App Store всплывает строчка "Ничего не найдено".
Ранее в четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", однако само приложение VK оставалось доступно.
В VK РИА Новости заявили, что сервисы были удалены Apple без предупреждений в одностороннем порядке. В компании назвали эти действия американской компании по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми.
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
VK: Apple удалила приложения из App Store без предупреждения
Вчера, 11:33
 
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