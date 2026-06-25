Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложение VK пропало из App Store вслед за остальными сервисами компании.
- В VK заявили, что сервисы были удалены Apple без предупреждений в одностороннем порядке.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Приложение VK пропало из App Store вслед за остальными сервисами компании, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке найти приложение в App Store всплывает строчка "Ничего не найдено".
Ранее в четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", однако само приложение VK оставалось доступно.
В VK РИА Новости заявили, что сервисы были удалены Apple без предупреждений в одностороннем порядке. В компании назвали эти действия американской компании по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми.