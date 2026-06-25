США и Иран договорились о создании канала связи, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.
- Механизм контактов будет организован между иранской стороной и Центральным командованием ВС США.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Одной из вещей, которых мы хотели добиться, был канал с иранской стороны для снижения напряженности. И мы этого добились", - сказал Вэнс в интервью изданию UnHerd.
По словам вице-президента США, речь идет о механизме контактов между иранской стороной и Центральным командованием ВС США.
"Они сказали: "Хорошо, ладно, мы отправим кого-нибудь из КСИР в Доху, чтобы он встретился с кем-нибудь из CENTCOM", - заявил Вэнс.
Вице-президент США добавил, что именно таким образом Вашингтон и Тегеран намерены урегулировать многие спорные вопросы.