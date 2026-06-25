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США и Иран договорились о создании канала связи, заявил Вэнс - РИА Новости, 25.06.2026
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14:42 25.06.2026 (обновлено: 14:50 25.06.2026)
США и Иран договорились о создании канала связи, заявил Вэнс

Вэнс: США и Иран договорились о создании канала связи для снижения напряженности

© AP Photo / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.
  • Механизм контактов будет организован между иранской стороной и Центральным командованием ВС США.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Одной из вещей, которых мы хотели добиться, был канал с иранской стороны для снижения напряженности. И мы этого добились", - сказал Вэнс в интервью изданию UnHerd.
По словам вице-президента США, речь идет о механизме контактов между иранской стороной и Центральным командованием ВС США.
"Они сказали: "Хорошо, ладно, мы отправим кого-нибудь из КСИР в Доху, чтобы он встретился с кем-нибудь из CENTCOM", - заявил Вэнс.
Вице-президент США добавил, что именно таким образом Вашингтон и Тегеран намерены урегулировать многие спорные вопросы.
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