В Венесуэле все госбольницы оказывают помощь пострадавшим от землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Все государственные больницы Венесуэлы оказывают помощь пострадавшим от землетрясения.

В столичном регионе в работу включились также 12 частных клиник.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все государственные больницы Венесуэлы оказывают помощь пострадавшим от землетрясения, заявил министр здравоохранения этой страны Карлос Альварадо.

"Работают все государственные медицинские центры для оказания помощи пострадавшим по всей стране", - говорится в его заявлении, опубликованного в соцсети X.

Министр отметил, что в столичном регионе также в работу включились 12 частных клиник.