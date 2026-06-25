В Венесуэле все госбольницы оказывают помощь пострадавшим от землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все государственные больницы Венесуэлы оказывают помощь пострадавшим от землетрясения.
- В столичном регионе в работу включились также 12 частных клиник.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все государственные больницы Венесуэлы оказывают помощь пострадавшим от землетрясения, заявил министр здравоохранения этой страны Карлос Альварадо.
"Работают все государственные медицинские центры для оказания помощи пострадавшим по всей стране", - говорится в его заявлении, опубликованного в соцсети X.
Министр отметил, что в столичном регионе также в работу включились 12 частных клиник.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а вторых - 7,5. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайной ситуации.