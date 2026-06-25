Васильев: сборная Аргентины с Месси зажигает на ЧМ, нравятся и французы

"Сборная Аргентины очень здорово начала турнир, а (форвард) Лионель Месси творит просто чудеса. Он забил пять голов в двух матчах, это нечто. Причем мог забить и шесть. Но не реализовал пенальти в матче с командой Австрии (нападающий пробил мимо ворот) и не реализовал еще пару голевых моментов. Аргентина в хорошем смысле ярко жжет в первых матчах турнира", - сказал Васильев.

"Бразильцы пока выглядят блекло и слегка разочаровывают. У немцев я какой-то особо выстроенной игры я еще тоже не вижу. А французы подтверждают свой класс. Вот эти две топовые команды, сборные Аргентины и Франции, я бы и отметил по первым матчам чемпионата мира. Но эти игры всегда получаются нервозными и сумбурными, и по ним трудно определить будущего победителя. Настоящий футбол мы увидим после завершения группового этапа соревнований", - подчеркнул собеседник агентства.