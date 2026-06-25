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Васильев: сборная Аргентины с Месси зажигает на ЧМ, нравятся и французы - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
22:52 25.06.2026
Васильев: сборная Аргентины с Месси зажигает на ЧМ, нравятся и французы

Дмитрий Васильев: сборная Аргентины с Месси зажигает на ЧМ, нравятся и французы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины показывает яркую игру в первых матчах чемпионата мира по футболу под руководством капитана Лионеля Месси.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах — США, Канаде и Мексике.
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил хорошую игру сборной Франции, но подчеркнул, что по первым матчам трудно определить будущего победителя.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Ведомая капитаном Лионелем Месси сборная Аргентины показывает яркую игру в первых матчах чемпионата мира по футболу, на хорошем уровне проводит встречи и команда Франции, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
«
"Сборная Аргентины очень здорово начала турнир, а (форвард) Лионель Месси творит просто чудеса. Он забил пять голов в двух матчах, это нечто. Причем мог забить и шесть. Но не реализовал пенальти в матче с командой Австрии (нападающий пробил мимо ворот) и не реализовал еще пару голевых моментов. Аргентина в хорошем смысле ярко жжет в первых матчах турнира", - сказал Васильев.
"Бразильцы пока выглядят блекло и слегка разочаровывают. У немцев я какой-то особо выстроенной игры я еще тоже не вижу. А французы подтверждают свой класс. Вот эти две топовые команды, сборные Аргентины и Франции, я бы и отметил по первым матчам чемпионата мира. Но эти игры всегда получаются нервозными и сумбурными, и по ним трудно определить будущего победителя. Настоящий футбол мы увидим после завершения группового этапа соревнований", - подчеркнул собеседник агентства.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, в финале турнира 2022 года в серии пенальти победившая команду Франции.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Лионель МессиДмитрий Васильев
 
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