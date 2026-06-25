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В МИД рассказали, что ждут от Еревана по ОДКБ - РИА Новости, 25.06.2026
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09:32 25.06.2026 (обновлено: 10:05 25.06.2026)
В МИД рассказали, что ждут от Еревана по ОДКБ

Васильев: Россия надеется на мудрость руководства Армении по вопросу ОДКБ

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона надеется на мудрость народа и руководства Армении по вопросу членства страны в ОДКБ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона надеется на мудрость народа и руководства Армении по вопросу членства страны в ОДКБ, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев.
"Надеемся на мудрость армянского народа и руководства", - сказал он.
Флаги государств, входящих в ОДКБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил постпред России
08:45
Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Десятого июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством–членом положений устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Руководство Армении стоит на перепутье, заявил Песков
Вчера, 11:51
 
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