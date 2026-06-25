В МИД рассказали, что ждут от Еревана по ОДКБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская сторона надеется на мудрость народа и руководства Армении по вопросу членства страны в ОДКБ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона надеется на мудрость народа и руководства Армении по вопросу членства страны в ОДКБ, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев.

"Надеемся на мудрость армянского народа и руководства", - сказал он.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Десятого июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.