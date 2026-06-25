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США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады - РИА Новости, 25.06.2026
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22:54 25.06.2026
США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады

США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады после землетрясения

© AP Photo / Javier CamposПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Javier Campos
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады.
  • В бригады вошли специалисты из пожарных управлений округов Фэйрфакс (штат Вирджиния) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады, сообщил в четверг госдепартамент.
"Госдепартамент задействовал две поисково-спасательные бригады из пожарных управлений округов Фэйрфакс (штат Вирджиния) и Лос-Анджелес (штат Калифорния)", - говорится в сообщении.
Эти команды состоят из высококвалифицированных пожарных, врачей, инженеров-конструкторов, кинологов и других специалистов, которые, в частности, принимали участие в ликвидации последствий урагана "Мелисса" на Ямайке в октябре 2025 года, отметили в госдепартаменте.
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