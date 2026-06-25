США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады.

Эти команды состоят из высококвалифицированных пожарных, врачей, инженеров-конструкторов, кинологов и других специалистов, которые, в частности, принимали участие в ликвидации последствий урагана "Мелисса" на Ямайке в октябре 2025 года, отметили в госдепартаменте.