Краткий пересказ от РИА ИИ
- США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады.
- В бригады вошли специалисты из пожарных управлений округов Фэйрфакс (штат Вирджиния) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады, сообщил в четверг госдепартамент.
"Госдепартамент задействовал две поисково-спасательные бригады из пожарных управлений округов Фэйрфакс (штат Вирджиния) и Лос-Анджелес (штат Калифорния)", - говорится в сообщении.
Эти команды состоят из высококвалифицированных пожарных, врачей, инженеров-конструкторов, кинологов и других специалистов, которые, в частности, принимали участие в ликвидации последствий урагана "Мелисса" на Ямайке в октябре 2025 года, отметили в госдепартаменте.