На Урале нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся похищениями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством.
- Троим членам банды, включая лидера и двух активных участников, предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве, совершенных организованной группой.
- Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством, троим членам банды предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.
"Следственным отделом по г. Заречный СУСК России по Свердловской области троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.
Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, занимаясь при этом вымогательством и похищениями людей, а также разбоем, торговлей наркотиками и обналичиванием денежных средств, отметили в правоохранительных органах. Среди задержанных - лидер банды и двое ее активных членов.
"Обвиняемые проверяются на причастность к другим противоправным деяниям, устанавливаются иные возможные пострадавшие от их действий" - добавили в СУСК.
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