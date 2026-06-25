Рейтинг@Mail.ru
На Урале нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся похищениями - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 25.06.2026
На Урале нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся похищениями

На Урале нейтрализовали занимавшуюся похищениями и вымогательством ОПГ

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством.
  • Троим членам банды, включая лидера и двух активных участников, предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве, совершенных организованной группой.
  • Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством, троим членам банды предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.
Сотрудники СК во взаимодействии с оперативниками регионального управления ФСБ России с привлечением бойцов СОБР Росгвардии задержали в свердловском Заречном троих человек, занимавшихся вымогательством и похищениями.
"Следственным отделом по г. Заречный СУСК России по Свердловской области троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.
Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, занимаясь при этом вымогательством и похищениями людей, а также разбоем, торговлей наркотиками и обналичиванием денежных средств, отметили в правоохранительных органах. Среди задержанных - лидер банды и двое ее активных членов.
"Обвиняемые проверяются на причастность к другим противоправным деяниям, устанавливаются иные возможные пострадавшие от их действий" - добавили в СУСК.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Петербурге задержали группу выходцев из Азии, притворявшихся полицейскими
14 ноября 2025, 12:58
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЗаречныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала