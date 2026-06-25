На Урале нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся похищениями

Краткий пересказ от РИА ИИ Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством.

Троим членам банды, включая лидера и двух активных участников, предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве, совершенных организованной группой.

Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством, троим членам банды предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.

Сотрудники СК во взаимодействии с оперативниками регионального управления ФСБ России с привлечением бойцов СОБР Росгвардии задержали в свердловском Заречном троих человек, занимавшихся вымогательством и похищениями.

"Следственным отделом по г. Заречный СУСК России по Свердловской области троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, занимаясь при этом вымогательством и похищениями людей, а также разбоем, торговлей наркотиками и обналичиванием денежных средств, отметили в правоохранительных органах. Среди задержанных - лидер банды и двое ее активных членов.