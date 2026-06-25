Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюзу в ближайшие годы придется выплатить около 3 миллиардов евро процентов по новому кредиту для Украины объемом 90 миллиардов евро.

Бельгия заблокировала предложение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет доходов и денежных остатков от замороженных российских активов.

Законодательство ЕС предусматривает возможность использовать замороженные российские активы, если вопрос погашения европейского кредита Украиной останется нерешенным.

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Бюджету Евросоюза в ближайшие годы придется выплатить около 3 миллиардов евро процентов по новому кредиту для Украины общим объемом 90 миллиардов евро, поскольку страны ЕС не приняли политическое решение об использовании замороженных российских активов для финансирования Киева, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

"Из-за того, что это политическое решение не было принято, ЕС в ближайшие годы будет выплачивать около 3 миллиардов евро процентов из бюджета ЕС. Это цена непринятия такого решения", - сказал Домбровскис , выступая на конференции в Польше.

По его словам, первоначально Еврокомиссия предлагала финансировать помощь Украине за счет доходов и денежных остатков, образующихся от замороженных российских активов, не прибегая к их конфискации. Это решение в декабре прошлого года заблокировала Бельгия.

Домбровскис напомнил, что ЕС вместо использования активов согласовал программу кредитной поддержки Украины объемом 90 миллиардов евро, а российские активы были "бессрочно заморожены" до тех пор, пока Россия, по мнению Евросоюза, не выплатит Украине некие "репарации".

Он также утверждает, что законодательство ЕС предусматривает возможность в будущем все же использовать замороженные российские активы, если вопрос погашения европейского кредита Украиной останется нерешенным.