На Украине за полтора года задекларировали более 21,8 тысячи единиц оружия

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Граждане Украины за последние полтора года задекларировали более 21,8 тысячи единиц оружия и 13 миллионов боеприпасов, сообщила представитель украинской полиции Юлия Гирдвилис.

"С 25 ноября 2024 года, то есть со дня введения в действие закона Украины № 3899-ІХ, обратились 19 822 человека, у которых задекларировано 21 867 единиц огнестрельного оружия и почти 13 миллионов боеприпасов к нему", - сказала Гирдвилис в комментарии агентству Укринформ.