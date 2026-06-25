На Украине за полтора года задекларировали более 21,8 тысячи единиц оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданам добровольно задекларировать имеющееся огнестрельное оружие.
- С момента введения закона граждане задекларировали более 21,8 тысячи единиц оружия и почти 13 миллионов боеприпасов.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Граждане Украины за последние полтора года задекларировали более 21,8 тысячи единиц оружия и 13 миллионов боеприпасов, сообщила представитель украинской полиции Юлия Гирдвилис.
На Украине 25 ноября 2024 года вступил в силу закон, согласно которому граждане могут добровольно задекларировать имеющееся огнестрельное оружие. Тогдашний заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый утверждал, что на руках у граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия.
"С 25 ноября 2024 года, то есть со дня введения в действие закона Украины № 3899-ІХ, обратились 19 822 человека, у которых задекларировано 21 867 единиц огнестрельного оружия и почти 13 миллионов боеприпасов к нему", - сказала Гирдвилис в комментарии агентству Укринформ.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное оружие.