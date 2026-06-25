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Министр обороны Польши считает, что Киев забывает об оказанной помощи - РИА Новости, 25.06.2026
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16:36 25.06.2026
Министр обороны Польши считает, что Киев забывает об оказанной помощи

Косиняк-Камыш: Украина хочет забыть о помощи Польши и принятых беженцах

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина, по его мнению, хочет забыть о роли Польши в транспортировке военной и гуманитарной помощи.
  • Косиняк-Камыш отметил, что 90% транспортов гуманитарной и военной помощи идут через Польшу, а также подчеркнул, что Польша приняла 3 миллиона беженцев.
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Украина хочет забыть о военной помощи Польши и 3 миллионах принятых беженцев, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Не может быть так, что Украина забудет о роли Польши, о роли, которую Польша сыграла особенно в первые месяцы и играет до сих пор в части транспортирования военной техники. 90% транспортов гуманитарной помощи, военной помощи идет через Польшу", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он считает, что Украина хочет забыть о польской помощи.
"Украина этого не видит. Не хочет этого видеть или хочет забыть о 3 миллионах беженцев, которых мы приняли без лагерей беженцев, что абсолютно заслуживает Нобелевской премии в области мира абсолютно для всех поляков, которые открыли свои сердца и дома", - сказал он.
"Надеюсь, что не забудет", - заключил министр.
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