Краткий пересказ от РИА ИИ Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина, по его мнению, хочет забыть о роли Польши в транспортировке военной и гуманитарной помощи.

Косиняк-Камыш отметил, что 90% транспортов гуманитарной и военной помощи идут через Польшу, а также подчеркнул, что Польша приняла 3 миллиона беженцев.

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Украина хочет забыть о военной помощи Польши и 3 миллионах принятых беженцев, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Не может быть так, что Украина забудет о роли Польши , о роли, которую Польша сыграла особенно в первые месяцы и играет до сих пор в части транспортирования военной техники. 90% транспортов гуманитарной помощи, военной помощи идет через Польшу", - сказал Косиняк-Камыш.

Он считает, что Украина хочет забыть о польской помощи.

"Украина этого не видит. Не хочет этого видеть или хочет забыть о 3 миллионах беженцев, которых мы приняли без лагерей беженцев, что абсолютно заслуживает Нобелевской премии в области мира абсолютно для всех поляков, которые открыли свои сердца и дома", - сказал он.

"Надеюсь, что не забудет", - заключил министр.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.