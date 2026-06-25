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Полиция провела рейд в "Украинском доме" в Гамбурге - РИА Новости, 25.06.2026
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16:23 25.06.2026
Полиция провела рейд в "Украинском доме" в Гамбурге

Bild: в Украинском доме в Гамбурге провели рейд по подозрению в мошенничестве

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая полиция провела рейд в центре размещения беженцев в Гамбурге по подозрению в массовом мошенничестве с государственными пособиями.
  • Поводом для облавы стали решения весенней конференции министров внутренних дел ФРГ по борьбе с организованным злоупотреблением при получении социальных выплат.
  • Во время рейда чиновники сверяли на месте списки проживающих в центре беженцев для выявления лиц, которые незаконно получают пособия, и на данный момент у правоохранителей есть данные о 150 подозрительных случаях.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Немецкая полиция провела масштабный рейд в центре размещения беженцев в престижном районе Гамбурга Винтерхуде, включая так называемый "Украинский дом", по подозрению в массовом мошенничестве с государственными пособиями, сообщает газета Bild.
Как отмечает Bild, поводом для облавы стали решения весенней конференции министров внутренних дел ФРГ по борьбе с организованным злоупотреблением при получении социальных выплат. Немецкие власти фиксируют резкий рост числа мигрантов, которые ложно выдают себя за украинских беженцев ради ускоренного получения выплат и жилья. Зачастую мошенники используют фиктивное трудоустройство или регистрируются в заброшенных зданиях исключительно ради получения денег от немецких налогоплательщиков.
"Два полицейских отряда по 100 человек, в том числе кинологи с собаками, штурмуют центр размещения беженцев в Винтерхуде, включая так называемый "Дом украинцев"… Все входы перекрыты, жильцов вытаскивают из постели", - говорится в публикации.
По данным издания, рейд проводился совместно с сотрудниками отдела по выплате семейных пособий федерального агентства по труду. Чиновники сверяли на месте списки проживающих в центре беженцев для выявления лиц, которые незаконно получают пособия. Сообщается, что на данный момент у правоохранителей есть точные данные о 150 подозрительных случаях.
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