Полиция провела рейд в "Украинском доме" в Гамбурге

"Два полицейских отряда по 100 человек, в том числе кинологи с собаками, штурмуют центр размещения беженцев в Винтерхуде, включая так называемый "Дом украинцев"… Все входы перекрыты, жильцов вытаскивают из постели", - говорится в публикации.

По данным издания, рейд проводился совместно с сотрудниками отдела по выплате семейных пособий федерального агентства по труду. Чиновники сверяли на месте списки проживающих в центре беженцев для выявления лиц, которые незаконно получают пособия. Сообщается, что на данный момент у правоохранителей есть точные данные о 150 подозрительных случаях.