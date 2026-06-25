Полиция провела рейд в "Украинском доме" в Гамбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая полиция провела рейд в центре размещения беженцев в Гамбурге по подозрению в массовом мошенничестве с государственными пособиями.
- Поводом для облавы стали решения весенней конференции министров внутренних дел ФРГ по борьбе с организованным злоупотреблением при получении социальных выплат.
- Во время рейда чиновники сверяли на месте списки проживающих в центре беженцев для выявления лиц, которые незаконно получают пособия, и на данный момент у правоохранителей есть данные о 150 подозрительных случаях.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Немецкая полиция провела масштабный рейд в центре размещения беженцев в престижном районе Гамбурга Винтерхуде, включая так называемый "Украинский дом", по подозрению в массовом мошенничестве с государственными пособиями, сообщает газета Bild.
Как отмечает Bild, поводом для облавы стали решения весенней конференции министров внутренних дел ФРГ по борьбе с организованным злоупотреблением при получении социальных выплат. Немецкие власти фиксируют резкий рост числа мигрантов, которые ложно выдают себя за украинских беженцев ради ускоренного получения выплат и жилья. Зачастую мошенники используют фиктивное трудоустройство или регистрируются в заброшенных зданиях исключительно ради получения денег от немецких налогоплательщиков.
"Два полицейских отряда по 100 человек, в том числе кинологи с собаками, штурмуют центр размещения беженцев в Винтерхуде, включая так называемый "Дом украинцев"… Все входы перекрыты, жильцов вытаскивают из постели", - говорится в публикации.
По данным издания, рейд проводился совместно с сотрудниками отдела по выплате семейных пособий федерального агентства по труду. Чиновники сверяли на месте списки проживающих в центре беженцев для выявления лиц, которые незаконно получают пособия. Сообщается, что на данный момент у правоохранителей есть точные данные о 150 подозрительных случаях.