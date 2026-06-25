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На Украине директора лицея мобилизовали по дороге на заседание - РИА Новости, 25.06.2026
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14:58 25.06.2026
На Украине директора лицея мобилизовали по дороге на заседание

На Украине директора лицея мобилизовали по дороге на заседание в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директора лицея «Школа гуманитарного труда» Артема Кияновского мобилизовали во время поездки на заседание научно-методической комиссии в Киеве, несмотря на право на отсрочку.
  • Кияновский был признан годным к военной службе, несмотря на наличие хронических заболеваний, и направлен в воинскую часть.
  • На Украине наблюдается нехватка личного состава в ВСУ, что приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и протестам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Директора лицея "Школа гуманитарного труда", находящегося в подконтрольном ВСУ Херсоне, мобилизовали во время поездки на заседание научно-методической комиссии в Киев, несмотря на право на отсрочку, сообщило учебное заведение.
В сообщении говорится, что директор лицея "Школа гуманитарного труда" Артем Кияновский 23 июня поехал в Киев на заседание научно-методической комиссии министерства образования и науки Украины.
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"На блокпосте в городе Южноукраинск… его остановили для проверки документов… Он согласился пройти с представителями ТЦК (военкомата – ред.) по оформлению повестки. Однако после того, как вошел в помещение, назад уже не вышел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лицея.
Как сообщает лицей, у Кияновского забрали телефон и затем отвели для прохождения военно-врачебной комиссии, которую он прошел всего за 40 минут и был признан годным к военной службе, несмотря на наличие хронических заболеваний и многолетнее наблюдение у врачей. Затем Кияновского направили в воинскую часть. В сообщении говорится, что директор лицея более девяти часов не мог связаться со своим 87-летним отцом, из-за чего состояние здоровья пожилого отца ухудшилось. Друзья и коллеги Кияновского также не могли с ним связаться.
По данным лицея, Кияновский имеет право на отсрочку от мобилизации как педагогический работник. Как сообщил лицей, Кияновский объяснял сотрудникам военкомата, что находится в служебной командировке, поэтому ему требуется более пяти дней для обновления военно-учетных документов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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