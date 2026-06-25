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США готовы к конструктиву в украинском вопросе, утверждает Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
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14:49 25.06.2026 (обновлено: 14:58 25.06.2026)
США готовы к конструктиву в украинском вопросе, утверждает Рубио

Рубио заявил о готовности США играть конструктивную роль в вопросе Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности страны играть конструктивную роль в урегулировании на Украине.
  • Заявление было сделано в ходе тура по странам Персидского залива.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что США сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине.
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, какая только в наших силах, чтобы добиться окончательного прекращения конфликта на Украине", - заявил он журналистам в ходу тура по странам Персидского залива.
 
В миреСШАУкраинаПерсидский заливМарко Рубио
 
 
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