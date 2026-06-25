США готовы к конструктиву в украинском вопросе, утверждает Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности страны играть конструктивную роль в урегулировании на Украине.
- Заявление было сделано в ходе тура по странам Персидского залива.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что США сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине.
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, какая только в наших силах, чтобы добиться окончательного прекращения конфликта на Украине", - заявил он журналистам в ходу тура по странам Персидского залива.