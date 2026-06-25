Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики "Азова"* и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке.
- Штурмовые группы ведут работу по освобождению города, используя артиллерию и ударные дроны.
- Константиновка является важным логистическим центром, освобождение которого откроет путь для дальнейшего продвижения российских сил.
ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. В Константиновке заблокировали боевиков "Азова"* и иностранных наемников ВСУ, сообщил РИА Новости заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Опер.
Он рассказал, что освобождение города ведется малыми штурмовыми группами, а расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава.
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"Да, присутствуют там азовцы, попадались. Поляки вроде не встречались, но наемники точно есть, всегда они присутствуют. Константиновка — крупный густонаселенный город был. Панельные дома, подвалы — очень хорошие укрепления плюс промзоны и бомбоубежища, которые остались с советских времен. Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет", — добавил Опер.
Собеседник агентства отметил, что при обнаружении укрытий ВСУ по ним сначала бьют из артиллерии, в том числе высокоточными снарядами "Краснополь", а также разными ударными дронами.
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"Константиновка — это такой рубеж, который открывает нам плацдарм для дальнейших наступательных действий. Уверенно идем вперед, к победе", — подчеркнул офицер.
Город находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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