Боевики "Азова"* и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке.

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"Да, присутствуют там азовцы, попадались. Поляки вроде не встречались, но наемники точно есть, всегда они присутствуют. Константиновка — крупный густонаселенный город был. Панельные дома, подвалы — очень хорошие укрепления плюс промзоны и бомбоубежища, которые остались с советских времен. Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет", — добавил Опер.