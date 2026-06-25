ВСУ потеряли 290 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 290 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивотка, Толстодубово и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петро-Ивановка и Казачья Лопань Харьковской области.