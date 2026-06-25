ВСУ потеряли 290 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 290 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивотка, Толстодубово и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петро-Ивановка и Казачья Лопань Харьковской области.
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