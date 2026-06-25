В Сумской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Конотоп Сумской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Конотоп Сумской области на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Артем Семенихин.
"Взрыв", - написал Семенихин в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18