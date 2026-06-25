В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
- Воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 09:04 по московскому времени, а в некоторых районах Сумской и Харьковской областей она длится уже более двух часов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 09.04 мск. В некоторых районах Сумской и Харьковской областей тревога звучит уже более 2 часов. Также сигнал воздушной тревоги звучит в Новгород-Северском районе Черниговской области.
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