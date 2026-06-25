В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Согласно данным ресурса, воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 09.04 мск. В некоторых районах Сумской и Харьковской областей тревога звучит уже более 2 часов. Также сигнал воздушной тревоги звучит в Новгород-Северском районе Черниговской области.