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Киев платил за данные о детях, которых родители прятали от вывоза - РИА Новости, 25.06.2026
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Киев платил за данные о детях, которых родители прятали от вывоза

Киев платил за данные о детях, которых прятали от принудительного вывоза

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Освобожденный российскими войсками Красноармейск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти платили жителям Красноармейска по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза вглубь территории Украины.
  • Сотрудники украинской организации «Белый ангел» приходили по сообщениям соседей и пытались забрать детей.
  • Принудительный вывоз детей из Красноармейска продолжался до осени 2025 года.
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские власти платили жителям Красноармейска по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза вглубь территории Украины, сообщили РИА Новости беженцы из города.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, одна из собеседниц агентства попросила не раскрывать ее личность.
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"Данные об одном ребенке стоили 200 долларов. Люди зарабатывали деньги: звонили и говорили, что по такому-то адресу есть ребенок", – сказала беженка из Красноармейска.
По ее словам, после сообщения соседей к ней пришли сотрудники украинской организации "Белый ангел" и попытались забрать ее ребенка. Женщине удалось убедить их дать время на сборы, после чего она вместе с детьми спряталась в подвале у соседей.
Другая жительница Красноармейска, также попросившая не раскрывать ее имя, сообщила РИА Новости, что детей забирали даже из закрытых домов.
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"Да, платили. Точно платили… Детей забирали, если их, скажем так, сдавали, и с родителями, и без родителей забирали, просто вламывались в дом", – рассказала женщина.
По ее словам, эвакуация из Красноармейска началась весной 2024 года. Первые группы "Белого ангела" появились в городе в августе 2024 года, а принудительный вывоз детей продолжался до осени 2025 года.
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Город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР был освобожден российскими войсками в конце ноября – начале декабря 2025 года. 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 1 декабря Минобороны РФ официально объявило об освобождении Красноармейска.
РИА Новости неоднократно сообщало, что представители организации "Белый ангел", по утверждению беженцев, занимались вывозом детей из прифронтовых районов, а также оказывали давление на семьи, не желавшие покидать свои дома. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что по фактам деятельности организации возбуждены уголовные дела, а проверку ведут Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного по правам ребенка и парламентская комиссия по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних.
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