Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские власти платили жителям Красноармейска по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза вглубь территории Украины.
- Сотрудники украинской организации «Белый ангел» приходили по сообщениям соседей и пытались забрать детей.
- Принудительный вывоз детей из Красноармейска продолжался до осени 2025 года.
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские власти платили жителям Красноармейска по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза вглубь территории Украины, сообщили РИА Новости беженцы из города.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, одна из собеседниц агентства попросила не раскрывать ее личность.
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей
13 февраля, 09:11
"Данные об одном ребенке стоили 200 долларов. Люди зарабатывали деньги: звонили и говорили, что по такому-то адресу есть ребенок", – сказала беженка из Красноармейска.
По ее словам, после сообщения соседей к ней пришли сотрудники украинской организации "Белый ангел" и попытались забрать ее ребенка. Женщине удалось убедить их дать время на сборы, после чего она вместе с детьми спряталась в подвале у соседей.
Другая жительница Красноармейска, также попросившая не раскрывать ее имя, сообщила РИА Новости, что детей забирали даже из закрытых домов.
"Да, платили. Точно платили… Детей забирали, если их, скажем так, сдавали, и с родителями, и без родителей забирали, просто вламывались в дом", – рассказала женщина.
По ее словам, эвакуация из Красноармейска началась весной 2024 года. Первые группы "Белого ангела" появились в городе в августе 2024 года, а принудительный вывоз детей продолжался до осени 2025 года.
ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области
11 июня, 04:10
Город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР был освобожден российскими войсками в конце ноября – начале декабря 2025 года. 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 1 декабря Минобороны РФ официально объявило об освобождении Красноармейска.
РИА Новости неоднократно сообщало, что представители организации "Белый ангел", по утверждению беженцев, занимались вывозом детей из прифронтовых районов, а также оказывали давление на семьи, не желавшие покидать свои дома. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что по фактам деятельности организации возбуждены уголовные дела, а проверку ведут Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного по правам ребенка и парламентская комиссия по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18