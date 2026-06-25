Киев платил за данные о детях, которых родители прятали от вывоза

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские власти платили жителям Красноармейска по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза вглубь территории Украины.

Сотрудники украинской организации «Белый ангел» приходили по сообщениям соседей и пытались забрать детей.

Принудительный вывоз детей из Красноармейска продолжался до осени 2025 года.

ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские власти платили жителям Красноармейска по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза вглубь территории Украины, сообщили РИА Новости беженцы из города.

Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, одна из собеседниц агентства попросила не раскрывать ее личность.

"Данные об одном ребенке стоили 200 долларов. Люди зарабатывали деньги: звонили и говорили, что по такому-то адресу есть ребенок", – сказала беженка из Красноармейска

По ее словам, после сообщения соседей к ней пришли сотрудники украинской организации "Белый ангел" и попытались забрать ее ребенка. Женщине удалось убедить их дать время на сборы, после чего она вместе с детьми спряталась в подвале у соседей.

Другая жительница Красноармейска, также попросившая не раскрывать ее имя, сообщила РИА Новости, что детей забирали даже из закрытых домов.

"Да, платили. Точно платили… Детей забирали, если их, скажем так, сдавали, и с родителями, и без родителей забирали, просто вламывались в дом", – рассказала женщина.

По ее словам, эвакуация из Красноармейска началась весной 2024 года. Первые группы "Белого ангела" появились в городе в августе 2024 года, а принудительный вывоз детей продолжался до осени 2025 года.

Город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР был освобожден российскими войсками в конце ноября – начале декабря 2025 года. 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 1 декабря Минобороны РФ официально объявило об освобождении Красноармейска.