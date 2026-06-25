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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2026
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07:10 25.06.2026
В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожье прогремели взрывы.
  • На момент взрывов в городе была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Запорожье прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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