Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье прогремели взрывы.
- На момент взрывов в городе была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Запорожье прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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