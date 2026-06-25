В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Еще один взрыв прозвучал в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18