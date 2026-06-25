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"У нас неприятности". На Западе рассказали, что случилось на СВО - РИА Новости, 25.06.2026
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06:11 25.06.2026 (обновлено: 06:20 25.06.2026)
"У нас неприятности". На Западе рассказали, что случилось на СВО

Профессор Миршаймер: Россия добивается прогресса на поле боя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские войска успешно продвигаются на поле боя и собираются победить в конфликте.
  • По мнению профессора, у России есть значительное преимущество в виде крупной промышленной базы, которой лишены и Киев, и США.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Русские демонстрируют прогресс на поле боя. <…> Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте", — отметил он.
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В то же время профессор выделил преимущество, которого лишены и Киев, и даже американцы.
"Конфликт на Украине научил США тому, что если вы решили вести крупномасштабные военные действия обычными вооружениями в течение длительного времени, вам необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. <…> Так что у нас с этим большие неприятности", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, а также 114 зданий в Константиновке и 43 здания в Красном Лимане в ДНР. ВСУ потеряли 1455 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДжон МиршаймерСШАЧикагский университетВооруженные силы Украины
 
 
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