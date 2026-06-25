"У нас неприятности". На Западе рассказали, что случилось на СВО

"Русские демонстрируют прогресс на поле боя. <…> Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте", — отметил он.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, а также 114 зданий в Константиновке и 43 здания в Красном Лимане в ДНР. ВСУ потеряли 1455 военнослужащих.