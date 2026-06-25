Краткий пересказ от РИА ИИ Комбриг 115-й бригады ВСУ Дмитрий Лапа подозревается в краже 80 тонн цемента.

За год в 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сменилось пять командиров.

Цемент, который должен был использоваться для фортификационных сооружений, не попал на позиции и был перепродан.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Комбриг 115-й бригады ВСУ Дмитрий Лапа подозревается в краже 80 тонн цемента для укреплений в Харьковской области, за год в бригаде сменилось пять командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ , которой командует полковник Лапа, разразился новый скандал с воровством. Речь идет о 80 тоннах цемента, которые бесследно исчезли со складов бригады", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, груз прибыл в Харьковскую область на склады на правом берегу Оскола в конце марта 2026 года. Предназначался для фортификационных сооружений в районе Боровой, Подлимана и Гороховатки.

"Однако на позиции он так и не попал, а был перепродан. Выручка же попала в лапы "бригадира". Самое смешное, что за год в 115-й бригаде ВСУ поменяли пять командиров. Крайний – Лапа", - рассказал собеседник.