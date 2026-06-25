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Комбриг ВСУ украл 80 тонн цемента для укреплений в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2026
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05:29 25.06.2026
Комбриг ВСУ украл 80 тонн цемента для укреплений в Харьковской области

Комбриг ВСУ Лапа подозревается в краже 80 тонн цемента в Харьковской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комбриг 115-й бригады ВСУ Дмитрий Лапа подозревается в краже 80 тонн цемента.
  • За год в 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сменилось пять командиров.
  • Цемент, который должен был использоваться для фортификационных сооружений, не попал на позиции и был перепродан.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Комбриг 115-й бригады ВСУ Дмитрий Лапа подозревается в краже 80 тонн цемента для укреплений в Харьковской области, за год в бригаде сменилось пять командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которой командует полковник Лапа, разразился новый скандал с воровством. Речь идет о 80 тоннах цемента, которые бесследно исчезли со складов бригады", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, груз прибыл в Харьковскую область на склады на правом берегу Оскола в конце марта 2026 года. Предназначался для фортификационных сооружений в районе Боровой, Подлимана и Гороховатки.
"Однако на позиции он так и не попал, а был перепродан. Выручка же попала в лапы "бригадира". Самое смешное, что за год в 115-й бригаде ВСУ поменяли пять командиров. Крайний – Лапа", - рассказал собеседник.
Также он отметил, что на сегодняшний день 115-я бригада уже потеряла многие позиции, которые должна была забетонировать данным цементом. Таким образом, отчитываться за стройматериалы Лапе не придется.
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