На Западе высказались о странном заявлении Каи Каллас про Украину

"Очевидно, что в отношении конфликта на Украине <…> ни у США, ни у Европы нет четкой стратегии, как работать в этом направлении. Они просто действуют по интуиции — и все. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — отметил Бо.