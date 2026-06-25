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На Западе высказались о странном заявлении Каи Каллас про Украину - РИА Новости, 25.06.2026
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04:54 25.06.2026 (обновлено: 05:24 25.06.2026)
На Западе высказались о странном заявлении Каи Каллас про Украину

Аналитик Бо: Запад терпит неудачу на Украине, потому что у его нет стратегии

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что выработать стратегию по Украине невозможно из-за изменчивости ситуации.
  • Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо считает, что отсутствие стратегии у Запада показывает неопытность нынешнего руководства и объясняет неудачи в украинском конфликте.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас показали, что у Запада нет представления о том, как двигаться дальше в вопросе украинского конфликта, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, <…> она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива, и выработать ее невозможно. Но ведь именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна. В этом и суть. А потом уже нужно работать над ее реализацией. <…> Это показывает неопытность нынешнего руководства. И это объясняет, почему <…> весь Запад терпит поражение", — отметил эксперт.
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По его мнению, эта проблема касается и союзников Киева за океаном.
"Очевидно, что в отношении конфликта на Украине <…> ни у США, ни у Европы нет четкой стратегии, как работать в этом направлении. Они просто действуют по интуиции — и все. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — отметил Бо.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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В миреКайя КалласУкраинаСШАШвейцарияЖак БоСергей ЛавровНАТОЗападЕвропа
 
 
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